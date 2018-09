Kwart huizenkopers gaat voor maximale hypotheek

De kopers die een maximale hypotheek aandurven doen dat meestal in de veronderstelling dat ze de kosten op de lange termijn kunnen dragen met het huidige inkomen (40%) of in de verwachting dat dit inkomen de komende jaren nog zal stijgen (39%). Ook zijn er kopers (16%) die alleen zo kans zien hun droomhuis te kopen.

De meeste kopers sluiten echter geen maximale hypotheek af om diverse redenen. Het is onnodig om de gewenste woning te kunnen kopen (57%), of er is in de toekomst een wens om minder te werken (27%). Ook onzekerheid over de inkomsten op de lange termijn speelt bij sommigen een rol (22%).

Spannend

Gevraagd naar wat nu de meeste stress oplevert, noemen huizenkopers de prijsonderhandelingen.

Ouders zijn de belangrijkste adviseurs in een amenwoontraject (47%). Verder zoeken de stellen zelf informatie via internet (35%) of adviseur (26%). Opvallend is dat één op de vijf respondenten aangeeft geen advies in te winnen en alles zelf te doen.

Hypotheekrenteaftrek

Voor onafhankelijk advies gaat 62% van de kopers naar een hypotheekadviseur. Zijn aanbeveling bepaalt vaak de gekozen hypotheekvorm. Net als zekerheid over de vaste lasten op de lange termijn. Slechts 4% van de consumenten noemt de renteaftrek als meest bepalend voor de vorm.