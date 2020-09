Twee aanhoudingen voor liquidatie Amstelveen

Kotar zou horen tot de groep van Karim Bouyakhrichan, die zijn broer Samir in 2014 verloor door een schietpartij op een Spaans terras. Karim Bouyakhrichan zou een aartsrivaal zijn van de gevangen genomen Ridouan Taghi en Richard R., beter bekend als ‘Rico de Chileen’.

Bekijk ook: Dodelijke schietpartij bij sportschool Amstelveen

De eerste verdachte van de schietpartij op Kotar is dinsdag 25 augustus in Amsterdam door een arrestatieteam aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Deze man is drie dagen later voorgeleid bij de rechter-commissaris, die heeft besloten dat hij 14 dagen langer vast blijft zitten.

De tweede verdachte wordt ook verdacht van betrokkenheid bij het schietincident en is op dinsdag 1 september aangehouden. Hij zat op dat moment reeds vast op verdenking van betrokkenheid bij een andere zaak.

Meer aanhoudingen rondom dit onderzoek worden niet uitgesloten.