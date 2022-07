’Chauffeur vrachtwagen met 53 dode migranten Texas had meth gebruikt’

De chauffeur, een inwoner van Texas, had zich verstopt in de buurt van de verlaten vrachtwagen, maar de politie vond hem toch. Na zijn arrestatie bleek dat hij sporen van meth in zijn bloed had. De chauffeur is inmiddels aangeklaagd wegens deelname aan dodelijke mensensmokkel. Als hij schuldig wordt verklaard, kan hij worden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf.

Dinsdag werden al twee Mexicaanse staatsburgers aangeklaagd in verband met de aangetroffen dode migranten. De twee wordt een dodelijke poging tot mensensmokkel en illegaal wapenbezit ten laste gelegd, staat in gerechtelijke documenten.

De 53 omgekomen migranten, vermoedelijk allen afkomstig uit Centraal-Amerikaanse landen, werden door de Amerikaanse immigratiedienst ontdekt aan de rand van de Zuid-Texaanse stad San Antonio, op zo’n 250 kilometer van de Mexicaanse grens. De temperatuur was op dat moment 39,4 graden Celsius. Volgens de autoriteiten was er geen water of airconditioning in de laadruimte waar de migranten zich ophielden.