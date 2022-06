’Rutte IV ondermijnt het democratisch proces’

Premium

’Tweede Kamer, neem uw verantwoordelijkheid in formatie’

De Tweede Kamer neemt een veel te afwachtende houding aan in de stroef lopende formatie, vindt Thijs Udo. „Nu Rutte en Kaag het oneens blijven over wie met wie gaat, is het aan de Kamer om in te grijpen en te zeggen dat een minderheidskabinet er dan maar moet komen.”