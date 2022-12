Politie heeft ’handen vol aan rellen’ rond WK-wedstrijden Marokko

De korpsleiding noemt nooit concrete aantallen, maar weerspreekt niet dat de politie-inzet enorm is. „Met nog twee wedstrijden in het vooruitzicht bereidt de politie zich op alle scenario’s voor. De politie hoopt vooral dat de sfeer goed blijft en de fans zich rustig houden. Overigens was er bij inzetten van de politie op de WK’s van 2010 en 2014 bij wedstrijden van het Nederlands elftal mogelijk nog meer politie op de been”, zo staat in een reactie van de korpsleiding, die ook erkent dat ander politiewerk blijft liggen door de grote inzet.

Vijf wedstrijden van het Nederlands elftal: geen enkele rel. Maar vijf wedstrijden van het Marokkaanse elftal leverden vier keer ongeregeldheden op in Nederland en België, waarbij agenten en leden van de Mobiele Eenheid werden belaagd met zware explosieven en op grote schaal vernielingen werden gepleegd.

Wachten

„Mensen weten vaak niet dat de ME’ers normaal gesproken gewone politiemensen zijn. Op het moment dat ze diensten draaien op voetbalavonden, zijn ze niet beschikbaar voor reguliere taken. Dat betekent dat burgers die aangifte willen doen moeten wachten, dat je bij een onderzoek naar mishandeling of een overval minder of even geen mensen hebt en dat er in een wijk minder politiemensen beschikbaar zijn voor de noodhulp”, zegt Maarten Brink van de politiebond ACP. Het frustreert politiemensen dat ze door de ME-diensten constant van lopend onderzoek worden gehaald.

De ME’ers moeten daarnaast ook uit verschillende landsdelen komen, wat nog meer tijd en dus capaciteit kost. De inzet beslaat veel meer dan de zichtbare eenheden. Er is altijd veel meer ME achter de hand. Ook het voorbereiden van de risico-avonden kost veel tijd.

„En na de rellen kunnen de betrokken politiemensen ook nog eens processen-verbaal tikken. Veel zaken worden overigens geseponeerd door het Openbaar Ministerie wegens een gebrek aan capaciteit”, zegt Jan Struijs van de politiebond NPB.

Extra zuur is volgens de voorzitter dat december een zware maand is. Het zijn bijvoorbeeld de weken met de meeste overvallen. „Criminelen willen nog snel voor de jaarwisseling hun zakken vullen en de donkere dagen zijn altijd geliefd bij overvallers.” En dan is de aanstaande jaarwisseling die ook een zware wissel trekt op de capaciteit van de politie, zo zegt de korpsleiding.

Struijs spreekt van een ’uitgewoonde’ politie. De polariserende maatschappij heeft gezorgd voor een wildgroei aan demonstraties, die regelmatig uitliepen op rellen. „Het karakter van de rellen is veranderd door het toenemende geweld, bijvoorbeeld door het gebruik van zeer zwaar vuurwerk wat echt het karakter heeft van zware explosieven”, zegt de bondsvoorzitter. „Ik zie veel zorgen aan het thuisfront van politiemensen.”

De korpsleiding zegt vooral te hopen dat de sfeer na de wedstrijden goed blijft en dat fans hun feest ongestoord kunnen vieren.

Er is hulp van jongerenwerkers en van de Marokkaanse gemeenschap, waar buurtvaders en -moeders voor en na de wedstrijd toezicht houden. De politie maakt daarnaast gebruik van het netwerk rond wijk- en jeugdagenten. Volgens de Nationale Politie mengen zich onder de feestvierders ’groepen die de confrontatie zoeken’.