Vermist vliegtuig neergestort

Een reddingsboot van de KNRM vond het vliegtuigwrak vlak voor kust Petten, op de kop in het water. Van de piloot geen spoor.

De bemanning van de reddingsboten kan er door het slechte zicht niet bij en daarom zijn duikers van de marine naar de plek gebracht om te helpen met zoeken.

Volgens de kustwacht gaat het om een toestel van het type SR-20, een van de veiligste toestellen in zijn soort. De SR20 is uitgerust met een parachute die bij een botsing, het verlies van controle over het toestel of uitval van apparatuur uitklapt en voor een zachte noodlanding zorgt. Het toestel met één persoon aan boord, steeg aan het begin van de middag op in het Engelse Norwich en had als bestemming het Duitse eiland Sylt. In eerste instantie leek het alsof er twee mensen in het toestel zaten, maar dat werd later vanuit Engeland ontkend.

Het is niet bekend of er een noodsignaal is uitgezonden.

Duikers van @kon_marine zijn ter plaatse, duikoperatie zal worden gestart! @KNRM #Egmond @Kustwacht_NL pic.twitter.com/1FW9tFW1Lk— KNRM station Egmond (@KNRM_Egmond) 4 januari 2016

De @kon_marine gaat ook richting de locatie met de Zr. Ms. Zierikzee voor ondersteuning zoekactie. #vliegtuig pic.twitter.com/p5NnjLJypg— KNRM (@KNRM) 4 januari 2016