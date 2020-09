Bejaard echtpaar voor het leven getekend na overval: ’Jullie hebben ons onze oude dag afgenomen’

Het echtpaar raakte lichtgewond, maar de mentale verwondingen schrijnen tot op de dag van vandaag. „We wilden graag genieten van onze oude dag, maar dat hebben jullie ons afgenomen”, schreef het echtpaar in een verklaring die de rechtbank in Zwolle dinsdag voorlas.

Daar hoorden Souhail B. (18), Mohammed el B. (19), en Chakir A. (20) gevangenisstraffen tegen zich eisen van 6, 5 en 4 jaar. Tegen de 21-jarige Yusuf A. die alleen de vluchtauto bestuurde eiste de officier van justitie 2 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 3 jaar.

De hoogste eis van 6 jaar was voor Souhail B. die zich in dezelfde maand volgens het Openbaar Ministerie ook nog schuldig maakte aan een poging tot diefstal op een sushibezorger en een overval op een Shell-pompstation in Lelystad.

Keihard ontkennen

In de rechtbank ontkenden de verdachten eerst om het hardst dat ze in de woning waren. Dat waren de andere verdachten. Niemand nam de tape mee waarmee de vrouw werd vastgebonden, niemand had de pepperspray bij zich waarmee de slachtoffers in het gezicht werden gespoten, niemand schreeuwde om 10.000 euro, dreigde met een mes, bond de vrouw vast, sloeg haar en dwong het paar hun pincode prijs te geven. Het waren steeds de anderen. Alle verdachten wisten niet beter of ze zouden een inbraak plegen en ze verkeerden in shock toen de bewoners thuis bleken te zijn, zeggen ze.

Na iedere schorsing in de zaak pasten de verdachten dinsdag enigszins hun verklaringen aan. Zo hield Mohammed el B. eerst bij hoog en bij laag vol dat hij nooit binnen is geweest, maar bekende hij even later schoorvoetend dat dat toch wel zo was. „Ik schaam me diep en ik moet er niet aan denken dat mijn opa en oma zoiets zou overkomen. Ik ben niet harteloos.” Souhail B. gaf na aanvankelijke ontkenningen toe dat hij de oude man een duw gaf en hem het horloge en de trouwring afhandig maakte. „Sorry daarvoor.”

Ondanks een oproep van de zoon van het overvallen echtpaar om volledige openheid van zaken te geven, werd de puzzel niet compleet. „De verdachten hebben de levens van het echtpaar opgepakt, aangeraakt en overhoop gegooid”, zei de officier van justitie. En vervolgens weigeren ze ondanks hun voortdurende beloften dat ze nu toch écht, écht de waarheid spreken, de verantwoordelijkheid te nemen.

Het leven van het bejaarde paar wordt nooit meer hetzelfde, aldus de officier. „De achteloosheid van de verdachten staat daarmee in schril contract. Ze hebben geen moment nagedacht over wat ze aanrichtten. Het doet me huiveren voor hun toekomst.”

’Diep ingrijpend’

De bejaarde slachtoffers kwamen vroeger graag buiten. Tegenwoordig sluiten ze zich op in huis, ze schrikken van iedere voorbijganger met een mondkapje en herbeleven de overval iedere keer als ze de pinpas uit hun portemonnee halen. De pinpas waarmee de overvallers vergeefs probeerden hun bankrekening plunderden.

Na de overval was de nachtmerrie voor het echtpaar nog niet meteen over. Zo moest de vrouw een tijdje vastgebonden op de stoel blijven zitten omdat er foto’s nodig waren voor het onderzoek, en zij en haar man moesten zich letterlijk bloot geven om hun verwondingen te kunnen vaststellen. „Diep ingrijpend”, aldus de OvJ.

Uitspraak over 2 weken.