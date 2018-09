'Ik ga scheiden, maar wil niet!'

Beste Yolande,

ik ga iets heel dierbaars verliezen, namelijk mijn man en gezin. 2 jaar geleden ben ik langzaam aan in een burnout beland en was ik mezelf totaal kwijt. Ik was uitgeput, moe, op, had geen kracht om leuke dingen te doen en was zeer negatief. Mijn man heeft 2 jaar voor zijn gevoel de kar getrokken, maar kan niet meer. Hij houdt van mij als de moeder van zijn kinderen, maar is op. Nu heb ik weer kracht om de kar te trekken maar hij laat me niet meer toe.

We lopen bij een mediator, maar hij ziet geen andere uitweg dan uit elkaar te gaan. We hebben 2 kinderen van 7 en 8 jaar die het ontzettend zwaar hebben, en bij een kinderpsycholoog lopen. Ik ben met name boos dat hij dit de kinderen en mij aandoet, maar zelf zegt hij dat hij geen andere keus had en gedwongen werd omdat de situatie niet houdbaar was. Het is geen prater en wil daarom niet in relatietherapie.

Hoe kan ik laten zien dat ik het waard ben ondanks alle pijn en verdriet? Ik wil zo graag laten zien dat ik er in geloof en voor hem wil vechten. Hij woont al 9 maanden niet meer thuis... Hij mist de kinderen vreselijk. Hij ziet ze om het weekend maar maakt niets mee van hun dagelijkse leven.

Ik weet dat ik geen opties meer heb en ben zo intens verdrietig. Ik weet dat hij van me houdt, maar zich niet meer kan en wil openstellen. Hij is blijkbaar te vaak gekwetst. Wat kan ik nog tegen hem zeggen zodat hij gaat nadenken of dit echt is wat hij wilt? Je bent mijn laatste hoop ...

Liefs, Suzanne

Samen ouders blijven

Beste Suzanne,

Dat jij in een ongelooflijk zware situatie zit, is voor iedereen helder. Jij zou graag willen proberen je relatie nieuw leven in te blazen, voor je man is de koek op. Hij trekt het niet meer. Ook de kinderen hebben het zwaar...

Bijna altijd is het zo dat een van beide partners een scheiding wil doorzetten. Hoe graag de ander ook zou willen proberen de relatie te herstellen. Dat lukt dat niet, en helaas, in je eentje getrouwd blijven, kan niet. It takes two to tango.

Naar een scheiding toegroeien

De beslissing om te gaan scheiden wordt vrijwel nooit snel genomen: daar gaat een heel proces aan vooraf. Na de eerste gedachtes daarover piekeren mensen daar maanden, soms wel jaren over. Periodes waarin de stap tot scheiden voor het gevoel zeker en onafwendbaar is, worden doorgaans afgewisseld met momenten waarin toch weer wordt gezocht naar een oplossing. 'We hebben het toch goed..' , 'wat doe ik de kinderen aan...', 'ik moet gewoon beter mijn best doen...': het zijn maar een paar voorbeelden van vragen waar mensen die naar een scheiding 'toegroeien' vaak mee worstelen.

Dat geldt wellicht ook voor jouw partner: wellicht hebben alle problemen van de afgelopen tijd zijn visie op jullie relatie veranderd. Daar lijkt niet veel meer aan te veranderen en je hebt geen andere keuze dan deze beslissing respecteren.

Probeer in ieder geval - samen met de mediator - tot plannen te komen, waarin jullie weliswaar geen partners meer zijn, maar wel samen ouders kunnen blijven. Die band is namelijk onverbrekelijk.

Jouw verdriet

Je vertelt dat je kinderen het ook zwaar hebben: het zal zeker zo zijn dat het grote verdriet van de scheiding én jouw verdriet op hen een zware wissel trekt. Het is belangrijk - ook voor hen - om dat uit elkaar te halen. Jouw verdriet en boosheid mogen er zijn, maar de kinderen moeten 'door', met jullie samen als papa en mama. Betrek de kinderen niet teveel bij jouw verdriet en laat ze zeker niet delen in de problemen die jij hebt met de beslissing van je man. Dat verscheurt kinderen: ze zijn ongetwijfeld heel loyaal met je, maar willen ook van papa kunnen houden.

Ze moeten ook niet voor jou gaan zorgen: zij zijn de kinderen, jij bent de volwassene. Denk aan je rol.

KIES-coach

Bespreek met je man welke mogelijkheden er zijn om de kinderen wat meer te zien: samen kom je vaak tot betere ideeën. Je vertelt dat de kinderen al hulp krijgen van een psycholoog. Het zou voor hen het ook erg fijn zijn om met lotgenoten te praten over alles wat er speelt. Misschien draait er op hun school een KIES-groep. Laat ze zeker meedoen! Anders kun je ook zoeken naar een KIES-coach in de buurt. Dan hoef je je over hen minder zorgen te maken.

De beslissing om de scheiding met je man te regelen, zou ook rust kunnen brengen: het klinkt alsof jullie daar allemaal na de afgelopen jaren erg behoefte aan hebben. Wie weet is dat voldoende om jullie uiteindelijk toch weer samen te brengen. De scheiding hoeft natuurlijk niet per se voor altijd te zijn!

Veel sterkte en succes.

Yolande de Best

Yolande de Best

heeft na een lange carrière als hoofdredacteur bij opvoedbladen een carrière switch gemaakt: ze is sinds 2007 scheidingsmediator. Als pedagoog en KIES-coach staat het welzijn van de kinderen na de scheiding bij haar bovenaan.

Ook is ze nog regelmatig actief in de media: ze was de scheidingscoach van het RTL programma Echt Scheiden en schrijft regelmatig over dit onderwerp. Recent verscheen van haar hand ‘De eerste 100 weken na je scheiding’, een boek met 21 interviews met vrouwen over de periode rond hun scheiding. Meer informatie vind je op haar site BestMediation.nl.

