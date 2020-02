Bitter gevecht om Brusselse geldpot

Ⓒ ANP XTRA

Nederlanders worden deze dagen in Brussel meewarig aangekeken. Als aanvoerder van wat ’de zuinige vier’ is gaan heten, haalt ons land bij de meeste andere EU-landen het bloed onder de nagels vandaan omdat het weigert extra te betalen voor de nieuwe EU-meerjarenbegroting. „Premier Rutte staat bekend als een bruggenbouwer”, zegt een hoge EU-diplomaat. „Behalve als het over één ding gaat, namelijk geld.”