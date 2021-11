De Jonge: keuze voor 2G even pijnlijk als eenvoudig

Bij de beperking van de coronapas tot ’2G’ krijgt alleen wie genezen of gevaccineerd is nog toegang tot plekken waar mensen dicht op elkaar staan, zoals in kroegen en bij evenementen. Ondernemers in dergelijke sectoren kunnen dan kiezen voor 2G zonder verdere beperkingen, of voor 3G, waarbij ook mensen met een negatief testbewijs welkom zijn, al geldt dan de vaste zitplaats.

Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is het een keuze die even pijnlijk als eenvoudig is: óf we blijven de komende winter met lockdown-maatregelen zitten, of we geven ondernemers de gelegenheid te kiezen voor 2G. „Het is geen gratis keuze. Het is dit, of vaker dicht.”

De Tweede Kamer gaat de principiële vraag erover liever uit de weg. Eerder stond er een overtuigende meerderheid achter de stelling: geen dwang of drang bij vaccinatie, ook niet indirect. Er moest een alternatief zijn, de negatieve coronatest.

Halve lockdown

Inmiddels is het coronatoegangsbewijs in deze vorm niet het slot op de deur gebleken om alle sectoren op te kunnen houden en de druk op de zorg beperkt te houden. Afgelopen week legde het kabinet het land een halve lockdown op voor minstens drie weken terwijl het de uitbreiding van de coronapas voorbereidt. Vrijdag praat het Outbreak Management Team (OMT) er nog eens over, waarna het kabinet erover besluit. Bij het Kamerdebat van dinsdag hoeven de partijen nog geen definitief standpunt te geven.

Bij VVD, D66 en CDA zal het kabinet niet op principiële blokkades stuiten. De CU, eerder tegen het schrappen van het alternatief ’testen’, weet het nog niet. De partij ziet het dilemma dat je wel tegen 2G kunt zijn, maar dat je dan ook moet zeggen wat je dan wél wilt om de toename te stuiten van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken is niet bij voorbaat tegen 2G, maar gaat vragen erover vooralsnog uit de weg. Volt, bij wie het kabinet vaker steun zoekt voor z’n coronabeleid, sluit instemming met 2G evenmin uit, al moet Kamerlid Nülifer Gündogan eerst van haar verontwaardiging bekomen omdat het kabinet in haar ogen veel te laat heeft ingegrepen.