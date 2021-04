Hongkongse persbaron Jimmy Lai veroordeeld om ’illegale’ demonstraties

De Hongkongers zijn donderdag veroordeeld voor hun rol bij een demonstratie in augustus 2019, toen honderdduizenden Hongkongers deelnamen aan een protestmars. De organisatie had een vergunning voor een bijeenkomst in het park, maar niet voor acties daarbuiten. De advocaten van de protestleiders hebben zich beroepen op wetten die vreedzaam demonstreren in Hongkong toestaan, maar volgens de rechter zitten daar grenzen aan die overschreden zijn.

Politieke vervolging

Voor de rechtbank had zich een klein groepje actievoerders verzameld die posters vast hielden met leuzen tegen politieke vervolging. Toen voormalig parlementariër Leung Kwok-hung (65) de uitspraak van de rechter hoorde, schreeuwde hij zelfs nog vanaf het beklaagdenbankje: ,,Schaam je voor deze politieke vervolging! Een vreedzame demonstratie is geen misdaad!’’

Onder de berechte activisten was ook mediatycoon Jimmy Lai (73). Hij zwaaide bij zijn aankomst bij het gerechtshof naar zijn familie en vrienden. Officieel heeft de miljardair recht op borgtocht, maar omdat Lai onder de omstreden nationale veiligheidswet verdacht wordt van samenspannen met buitenlandse mogendheden moet hij zijn vonnis voor die zaak in hechtenis afwachten.

Lai staat bekend als een prominente activist en is oprichter van anti-Peking krant Apple Daily. Op de Facebookpagina schrijft Apple Daily: ,,Zeven democraten zijn veroordeeld, wat de onderdrukking van Hongkongse democraten weer onder de aandacht brengt bij buitenlandse media.’’

Hechtenis

Het vonnis komt later deze maand. De verwachting is dat de veroordeelden één tot anderhalf jaar cel zullen krijgen voor deze overtreding. Lai, Leung en Au Nok-hin, die vorig jaar als parlementariër aftrad nadat hij illegale voorverkiezingen had georganiseerd, blijven in hechtenis. Zij worden ervan verdacht de nationale veiligheidswet te hebben overtreden.

Peking heeft eerder deze week ingrijpende veranderingen aan het kiesstelsel in Hongkong officieel goedgekeurd. Het is voor het eerst sinds 1997, toen Hongkong door de Britten werd overgedragen aan China, dat het politieke systeem zodanig op de schop gaat. Critici zien het als de genadeslag voor de Hongkongse prodemocratische oppositie.