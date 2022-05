Medewerker HVO-Querido komt om na mishandeling in Amsterdam

Binnenland

Vrouw (39) ernstig gewond door steekincident in Gronings Farmsum

Een 39-jarige vrouw is maandag ernstig gewond geraakt door een steekincident in het Groningse dorp Farmsum. Het slachtoffer uit de gemeente Eemsdelta, waar Farmsum onder valt, was volgens de politie aan het fietsen toen zij werd gestoken. Er is nog geen verdachte aangehouden.