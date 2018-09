'Veroorzaak ik te veel drama?'

Beste Sylvia,

Ik ken R. al anderhalf jaar. We hebben een relatie gehad van acht maanden. Hij heeft het toen uitgemaakt omdat hij voorgoed in het buitenland wilde gaan wonen en omdat we veel ruzie hadden.

Na drie maanden nam hij weer contact met me op. Sindsdien hebben we contact als vrienden. Hij heeft wel gevoelens voor mij, maar hij wilde eerst vrienden blijven, omdat we toen zo vaak ruzie hadden. En nu heb ik het weer verpest door ruzie te maken. Ik had hem afgelopen vrijdag uitgescholden en beledigd omdat hij onbereikbaar was en daar heb ik nu heel erg spijt van. Hij vindt dat ik drama veroorzaak.

Afgelopen dinsdag zei hij nog tegen mij dat hij bang was dat ik iemand anders zou leren kennen. En vrijdag zei hij dat hij mij niet meer wil. Ik heb hem echt nog nooit zo woedend gezien. Ik heb hem heel erg gekwetst. Ik wou dat ik alles kon terugdraaien. Maar ik denk dat het te laat is. Hij zegt dat hij klaar is met mij en mij zat is.

Hij zegt nu dat het hem niet uitmaakt of ik een andere vriend neem en dat hij wenst dat ik gelukkig wordt met iemand anders. Maar ik wil helemaal niet iemand anders, ik wil alleen hem.

Mijn woedeaanval heeft dat verpest en ik ben bang dat het nu te laat is. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik hou heel veel van hem en wil hem heel graag terug. Ik hoop dat u mij advies kan geven.

Met vriendelijke groet,

T.

Beste T.

Deze man haalt het slechtste in jou naar boven. Dat is duidelijk. Hij geeft je niet dat veilige vertrouwde gevoel, waardoor je elke keer weer uit je panty schiet om uiting te geven aan je gevoelens van onmacht en controleverlies.

Er bestaat zoiets als actie en reactie. Hij doet iets waardoor jouw gevoel van onveiligheid toeneemt. Hij zegt, dat jij drama veroorzaakt, maar dat doe je toch niet zomaar? Dan doet hij iets negatiefs, waardoor je van slag raakt! Zegt dat ook iets over hoe veel hij voor jou voelt? En is dit dan wel de juiste man voor jou? Met andere woorden: moet je dit willen?

Ik denk, dat hij, doordat hij het slechtste in jou naar boven haalt, niet de juiste partner is. Ik denk dat jij niet zeker van hem kan zijn. En dat is wel nodig als je een liefdevolle en gezonde relatie wilt. Denk nog eens goed na voor wie je vecht.

Daarnaast vind ik, dat als een man zegt, dat hij jou niet wilt, dat je dan niet achter hem aan moet gaan lopen. Dus ik zou zeggen, neem je verlies en wacht op iemand die het beste uit jou naar boven laat komen!

Groetjes

Sylvia

