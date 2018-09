Zeer verstandige scholfilets

Nodig voor vier:

700 gr scholfilets

olijfolie

boter

2 sjalotten

125 ml sherry Pedro Ximénez

snufje vegetarisch bouillonpoeder

witte peper

boekweitmeel

Bereiding:

Twee weken geleden gaf ik hier een recept uit een van de boeken van Gert Schuitemaker. Hij was er heel blij mee, zei hij, maar er was een nieuw boek op komst, of ik daar dan nog plaats voor had. Voorde boeken van Gert Schuitemaker is hier altijd plaats. Samen met Jac van Dongen maakt hij prachtige recepten en altijd geschreven vanuit de allerlaatste echte kennis van eten. Die kennis komt niet altijd overeen met wat de diëtisten of artsen in Nederland leren maar klopt immer. Maar goed, het nieuwe boek heet “Eet-Advies boek, gezonde lifestyle”. Als je van jezelf houdt en de mensen waar je voor kookt, kopen en heel goed lezen.

Niet alleen gezond dat boek, ik vond er dit recept in. Kijk, er staat een heel verhaal bij over een witte bonenpuree die je erbij zou moeten eten, en over bakken van scholfilets (eerst even door boekweitmeel halen, bijvoorbeeld) en dat er prei bij moet en dat je dan per persoon 25 gram hoogwaardig eiwit, 30 gram vezels en 1900 milligram kalium binnen hebt, maar er staat ook deze saus, die me het water in de mond bracht.

Smoor 2 ragfijn gesneden sjalotten in een scheutje olijfolie en wat boter, 8 minuten tot ze glazig zijn. Voeg dan de sherry PX toe en zet het gas hoog tot de alcohol weg is. Maak af met een beetje vegetarisch bouillonpoeder en lekker veel peper. Overigens, Gert, een kleine scheutje water bij het smoren maakt de uien nog zoeter.

