Kermis en circus kunnen de tent voorlopig wel sluiten

Clown Jofri van Magic Circus maakt van de nood een deugd. Hij verzorgt voor de ramen van zorginstellingen speciale optredens. Ⓒ APA

LEIDEN - Nu alle evenementen tot 1 juni verboden zijn, liggen ook de kermiswereld en het circusbestaan op hun gat. Voor ondernemers een strop, want zij kwamen juist uit hun winterstop, waarin is geïnvesteerd in het bedrijf.