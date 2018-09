Aardappels in de oven

Nodig:

250 gr rundergehakt

1 ei

2 tenen knoflook fijngehakt

½ theel zout

½ theel peper

400 gr champignons

1 grote ui

150 gr kerstomaatjes

1 bosje peterselie

800 gr aardappels

250 ml slagroom

2 eidooiers

150 gr Goudse kaas, geraspt

Bereiding:

De afgelopen week ben ik in het Duitse Mecklenburg-Voor-Pommeren geweest. Wat was dat leuk. Ik zal er op de pagina Eten en Genieten aanstaande zaterdag meer over vertellen. Wonderlijk daar, een soort Nederland, vlak en veel water en veel wilgen. En dat mooie zilverlicht dat wij ook vaak hebben. Lichter zelfs nog. In het restaurant in het paleis Ludwigslust kocht ik een kookboek vol streekrecepten en verhalen. Das Griese gegend Kochbuch, van Silvia Mohn, cheffin aldaar. En omdat ze in Duitsland zo lekker koken, deze week een paar recepten uit dat boek.

Meng gehakt met ei, knoflook, zout en peper en vorm er kleine (soep)-balletjes van. In wat olie bruin braden en warm houden. Snij de champignons in plakje en snipper de ui. Samen met wat olie even stevig aanzetten. Snij de tomaatjes in vieren, doe bij de champignons. Hak de peterselie fijn en doe bij de champignons.

Schil de aardappels en snij ze in dunne plakjes. Leg de plakjes dakpansgewijs in een ovenschaal en verdeel er de champignons-tomaten over. Dan leg je er de balletjes gehakt op. Nu klop je room, kaas en het eigeel door elkaar en dat giet je weer over alles heen. Op 200 ° C, 50 minuten in de oven.

Meer recepten vind je op onze pagina Eten en genieten