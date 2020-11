Bizarre redding: zeeman klampt zich vast aan laatste puntje gezonken schip

Stuart Bee uit Port Canaveral vertrok afgelopen vrijdag met zijn jacht Stingray voor een op het oog onschuldig tochtje over zee. Toen hij zaterdag geheel tegen zijn gewoonte in niet teruggekeerd was, sloegen vrienden alarm. Pas op zondag werd de zeeman gevonden door de Amerikaanse marine.

De manier waarop Bee werd aangetroffen deed de reddingswerkers versteld staan: hij klampte zich vast aan het laatste stukje van zijn boot dat nog boven de zeespiegel uitstak. Bee heeft vermoedelijk urenlang moeten vrezen dat hij met het schip ten onder zou gaan: het zou niet misstaan als Hollywood-scenario.

Moederziel alleen

Bee dreef moederziel alleen, bijna 140 kilometer uit de kust. Wat de oorzaak van de schipbreuk is, moet later blijken. Ook is niet precies duidelijk hoeveel uren of dagen Bee zich heeft moeten vastklampen aan zijn schip.

Het motorjacht van de fortuinlijke Stuart Bee. Ⓒ United States Coast Guard

„Levens redden op zee is onze ultieme roeping, maar de uitkomst van de deze reddingsactie is werkelijk onvoorstelbaar”, aldus de leider van de reddingsoperatie.

Toen Bee het marineschip zag opdoemen, wist hij op eigen kracht naar het schip te bereiken. Toen hij uit het water klom, droeg hij geen reddingsvest.

Dit is hoe de kustwacht Bee aantrof in zijn benarde situatie. Ⓒ United States Coast Guard

Verdere details over zijn toestand zijn niet bekendgemaakt. Wat er met de gezonken Stingray gaat gebeuren, is niet duidelijk. Bij de reddingsactie werd ook een C-13 Hercules-vliegtuig ingezet.

De schipbreukeling zelf heeft nog niet gereageerd.