Romanesco en framboos on a stick

Benodigdheden

(4 personen)

20 romanescoroosjes

20 frambozen

1 citroen

1 el yoghurt

1 eiwit

2 el amandelen

200 ml amandelolie

50 g suiker

50 ml water

Stappenpenplan

1. Blancheer de romanescoroosjes in gezouten water. Dompel direct in ijswater.

2. Verwarm de oven voor op 180 °C. Verdeel de amandelen op een bakplaat en rooster ze in een paar minuten goudbruin. Laat iets afkoelen en hak fijn.

3. Mix de yoghurt en het eiwit. Voeg de amandelolie druppelsgewijs toe tot een dikke massa ontstaat. Vul een spuitzak of spuitfles met de amandelcrème.

4. Los de suiker op in water. Breng aan de kook en laat afkoelen.

5. Haal de schil van de citroen. Snij vervolgens in dunne reepjes. Doe de reepjes in koud water en breng aan de kook. Giet af en herhaal twee keer. Bewaar de schillen in suikersiroop.

6. Rijg de romanescoroosjes en de frambozen op cocktailprikkers, plaats op een bordje en spuit een stip amandelcrème voor de prikkers. Leg wat citroenzeste op elke prikker en garneer met de fijngehakte amandelen.

BEREIDING 45 minuten

STERGERECHT

Deze recepten komen uit het kookboek NIVEN 80/20 van Uitgeverij Carrera, € 29,95 (ISBN 9789048818969).