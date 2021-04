Zorgbestuurders doen dringende oproep aan kabinet: ’stop met testmaatschappij’

In het manifest, waar de bestuursvoorzitters van onder meer CZ, Zilveren Kruis en Zuyderland MC aan mee hebben gewerkt, wordt kritiek geuit op het plan van de overheid om een ’testinfrastructuur’ op te zetten, waar 925 miljoen euro voor wordt vrijgemaakt. De zorgbestuurders omschrijven dit als een ’kostbare impulsaankoop’. Ze vragen zich hardop af of dit geld niet beter geïnvesteerd kan worden in een, zoals zij stellen, gezondere samenleving.

De testevenementen zouden volgens de zorgbestuurders verspilde moeite zijn, omdat Nederland in juli immers - als alles volgens plan verloopt - gewoon weer open gaat en de resultaten van de proeven dan niet meer relevant zouden zijn. „Ervaringen van landen als Israël, VK en VS laten zien dat na de vaccinatiecampagne ernstige complicaties van COVID-19, waardoor een ziekenhuisopname nodig is, nog maar zeer beperkt voor komen. Deze landen hebben dan ook de samenleving heropend.”

Gezond leven

Verder wordt gewezen op het belang van gezond leven als preventie voor corona. Gedurende de pandemie is hier volgens het collectief te weinig aandacht aan besteed. „We bewegen te weinig, waardoor de gemiddelde Nederlander 5.2 kilo is aangekomen, zijn weer meer gaan roken en daarnaast is de mentale belasting groot voor veel doelgroepen.”

Verder zijn de zorgbestuurders van mening dat er geen samenleving moet komen die zich laat regeren door angst om ziek te worden, maar waarin mensen door middel van onderwijs en training worden ondersteund ’Positieve Gezondheid’. „Door meer in te zetten op preventie verhogen we niet alleen de kwaliteit van leven, maar worden we ook weerbaarder tegen aandoeningen en ziekte.”

Dringend verzoek

Het manifest wordt afgesloten met een dringend verzoek. „Wij als huisartsen, medisch specialisten, ziekenhuisbestuurders, zorgverzekeraars vragen aan het kabinet om de investeringen in een testsamenleving te beperken en juist nu te kiezen voor een samenleving die investeert in gezondheid.”