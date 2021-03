Goudkoorts Congo in kiem gesmoord

Veel conflicten worden gefinancierd met Congolees goud. Ⓒ Foto REUTERS

KINSHASA - In het noordwesten van de Democratische Republiek Congo (DRC) is een heuvel ontdekt die voor 60 tot 90 procent zou bestaan uit goud. De vondst veroorzaakte zoals verwacht een ware goldrush van gelukszoekers, al was deze van korte duur: De provinciale autoriteiten hebben alle informele mijnbouwactiviteiten inmiddels verboden om te voorkomen dat het gedolven edelmetaal in verkeerde handen terechtkomt.