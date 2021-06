Vrouw gewond door ’rondvliegend dak’ in Tiel

Dat verhaal melden lokale nieuwsfotografen aan De Telegraaf en wordt grotendeels bevestigd door een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Tiel werd vrijdag zwaar getroffen door het noodweer. Zo viel een hijskraan door de harde rukwinden om, waarbij de bestuurder gewond raakte.

Daarnaast is er op veel plekken schade. Zo is een dak van een flat aan de Hertog Arnoldstraat eraf gevlogen.

Een deel van het dak hangt over de flat. Woningen zijn ontruimd. Ⓒ Marco van Deick/ Persbureau Heitink

Glas in gezicht

„Een stuk van dit leerdak kwam in de lucht en is op een woonblok ertegenover terechtgekomen”, melden de nieuwsfotografen van Persbureau Heitink aan De Telegraaf. Het dak kwam onder meer op het huis van een ’jonge vrouw’ aan de Hertog Adolfstraat die in haar slaapkamer ’lag te slapen’. Zij werd geraakt door glasscherven.

Gevraagd naar het incident, bevestigt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid dat een deel van het dak eraf is gevlogen. „De schade is dusdanig groot, dat we twintig woningen in het flatgebouw hebben ontruimd. Bovendien zijn de schoorstenen instabiel, daar is een gespecialiseerd team mee bezig”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Een deel van het dak hangt nog aan de flat, een ander deel kwam een eind verderop, in een andere straat, terecht. Ⓒ Marco van Deick/ Persbureau Heitink

Even later kan de woordvoerder bevestigen dat een vrouw die naar verluidt in haar slaapkamer was met de ambulance naar de huisartsenpost is vervoerd met glas in haar gezicht. Daarna kon ze terug naar huis. „Gelukkig”, aldus de woordvoerder. „Maar het lijkt me enorm schrikken.”

De Veiligheidsregio noemt het opmerkelijk dat delen van het dak bovenop woningen in een andere straat konden belanden. „Dat de stukken van het dak zó ver zijn gekomen... Indrukwekkend. De schade had groter kunnen zijn. Gelukkig waren er niet veel mensen buiten”, aldus de woordvoerder.

De veiligheidsregio zal tot vrijdagavond laat bezig zijn met de herstelwerkzaamheden.