Biden kijkt op horloge tijdens ceremonie voor gevallen militairen

Ⓒ ANP/HH

Delaware - President Joe Biden ligt onder vuur omdat hij zondag op zijn horloge keek tijdens een plechtige ceremonie op de luchtmachtbasis van Dover in Delaware. De ceremonie was voor de dertien Amerikaanse militairen die omkwamen bij de terreuraanslag in de buurt van de luchthaven van Kabul.