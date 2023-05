Kabinet verlaagt lat bindend studieadvies in hoger onderwijs, universiteiten zijn tegen

Dijkgraaf hoopt met de aanpassing het welzijn onder studenten te verbeteren. „Ik hoor keer op keer in gesprekken met studenten dat ze veel prestatiedruk ervaren. Ook uit onderzoek blijkt dat het mentaal welzijn van studenten onder druk staat”, zegt Dijkgraaf.

Volgens de D66-minister is het bsa bedoeld om studenten te ’ondersteunen bij het vinden van een balans tussen hun welzijn en studievoortgang’, maar ligt de nadruk nu vooral op dat laatste. „Daardoor wordt de lat in het eerste jaar vaak te hoog gelegd, met te veel druk op de student tot gevolg.” Volgens Dijkgraaf werkt die druk ’verlammend’, wat kan leiden tot slechtere leerprestaties. Daardoor zou het beeld vertroebelen of een student ’al dan niet’ geschikt is voor een opleiding.

Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland is tegen de aanpassing van het bsa. De universiteiten stellen dat het bsa niet zorgt voor meer uitval onder studenten, maar eerder uitval. Waardoor hogere kosten en mogelijk zelfs een hogere studieschuld wordt voorkomen. Ze vrezen dat de lagere norm leidt tot een hogere werkdruk voor docenten. Ook de studentenraden van de universiteiten in Delft, Leiden en Wageningen hebben zich tegen de verlaging gekeerd, melden de universiteiten.

Uitval onder studenten

Universiteiten en hogescholen mogen nu nog zelf bepalen hoe hoog ze hun bsa-norm stellen. Onder universiteiten verschilt die norm van 36 van de 60 studiepunten uit het eerste jaar, tot het moeten halen van alle 60 studiepunten. Volgens de universiteitenkoepel haalt nu 13 procent van de studenten zijn bsa niet, en wordt aan 15 procent daarvan alsnog coulance verleend. De uitval onder studenten die met een coulanceregeling alsnog door mogen is relatief laag, maar wel iets hoger dan onder studenten met een positief studieadvies.

In 2018 wilde Dijkgraafs voorganger en D66-partijgenoot, Ingrid van Engelshoven, het bsa ook al verlagen. Haar plan om het bsa te maximeren op 40 studiepunten, haalde geen meerderheid in de Tweede Kamer. Volgens de VVD koos Van Engelshoven daarmee voor ’middelmaat’. Ook het CDA was tegen. Beide partijen gingen tijdens de kabinetsformatie alsnog akkoord met het verlagen van het bsa, dat werd opgenomen in het coalitieakkoord.

Beter begeleiden

Naast het verlagen van het bsa wil minister Dijkgraaf ook dat studenten beter worden begeleid. Zo wil hij onder meer een persoonlijk gesprek tussen student en instelling hierover verplicht gaan stellen.

Met hogescholen, universiteiten en het mbo heeft Dijkgraaf afspraken gemaakt over het verbeteren van het studentenwelzijn, zoals meer aandacht voor preventie. Dijkgraaf hoopt voor de zomer met een aanpak te komen voor het verbeteren van het studentenwelzijn op hogescholen en universiteiten. Daarvoor komt jaarlijks 15 miljoen euro beschikbaar.