Spoeddebat na fatale mishandeling door statushouder

Rinia Chitanie overleed aan de gevolgen van de zware mishandeling. Ⓒ POLITIE/ OPSPORING VERZOCHT

Amsterdam - Raadsleden in Amsterdam gaan een spoeddebat aanvragen nu blijkt dat een 20-jarige statushouder verdacht wordt van de fatale mishandeling van de 68-jarige Rinia Chitanie in Buitenveldert. Rinia werd op eerste paasdag zo ernstig mishandeld, dat zij bijna twee maanden later aan de complicaties overleed.