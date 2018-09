'Brutaal? Dan verkoop ik je concertkaartjes'

Mam Cindy Bjerke had genoeg van het gedrag van haar dochter en vond dit de beste manier om haar eens een lesje te leren. Ze zette een advertentie online op Fargo/Moorhead Online Garage Sale op Facebook, waarin ze vertelde waarom ze de kaartjes te koop aanbood. Ze werd overspoeld met uiteenlopende reacties.

En plein public

De post is inmiddels verwijderd, maar New York Daily News meldde dat de advertentie zo’n 200 keer werd geliked en dat er vele positieve reacties waren voor de moeder en voor de manier waarop ze haar dochter wilde straffen. Maar er was ook kritiek, want was het nu wel zo nodig om haar zo en plein public af te straffen?

-- Ook deze moeder pakte haar dochter hard aan --

Kritiek

De moeder reageerde via een nieuwsuitzending: "Het maakt niet uit aan welke kant je staat, je doet het altijd wel verkeerd volgens sommige mensen. Ik denk dat er heel wat ouders zijn zoals ik die worden bekritiseerd over hoe je je kind moet opvoeden."

