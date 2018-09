Het tijdschrift Exit 8 vroeg aan haar lezers in groep 8 en de ouders hoe zij denken over de stap naar de brugklas. Gelukkig blijkt het grootste deel van de schoolverlaters positief gestemd. Maar liefst negentig procent van de ondervraagde kinderen geeft aan (veel) zin te hebben in de brugklas. Ze hebben het gevoel dat ze er klaar voor zijn en kijken ernaar uit om nieuwe vrienden te maken. De helft van de kinderen heeft zelfs de fietstocht naar de nieuwe school al geoefend.

Ouders liggen wel wakker

De meeste brugklassers hebben er dus alle vertrouwen in. Hun ouders daarentegen zijn niet altijd even overtuigd. Ruim de helft van de vaders en moeders maakt zich zorgen.

Hun belangrijkste twijfelpunt: vindt mijn kind wel aansluiting bij zijn nieuwe klasgenoten? Ook vragen ze zich af of hun kinderen zelfstandig genoeg zijn voor de brugklas en of nieuwe vrienden geen verkeerde invloed zullen uitoefenen.

Twintig procent van de ouders vindt dat de basisschool van hun kind te weinig heeft gedaan aan de voorbereiding op de brugklas.

Fietsen

Bram uit Maarssen, vader van Sterre: “Mijn dochter moet straks elke dag acht kilometer naar school fietsen. Ik vind dat nogal wat. Zo ver van huis heb je geen zicht meer op wat je kinderen doen en met wie ze omgaan. Ik heb veel vertrouwen in Sterre, maar ik moet toegeven dat ik hiervan toch wel eens wakker lig. Zeker nu het moment zo dichtbij komt.”

Monique uit Roosendaal, moeder van Tim: “Ik ben bang dat Tim zich laat beïnvloeden door stoere jongens in de klas. Hij staat niet zo stevig in zijn schoenen en laat zich soms opjutten door andere kinderen. Op de basisschool kenden ze hem door en door en ik wist dat zijn juf een oogje in het zeil hield. Nu moeten we maar afwachten hoe het uitpakt. Ik ben best bang dat hij straks in de problemen komt.”

Loslaten is angstig

“Kinderen 'blenden' vaak heel snel en makkelijk in een nieuwe situatie. Waar wel veel kinderen tegenaan lopen, met name jongens, is het grote beroep dat wordt gedaan op hun zelfstandigheid, werkaanpak en planning. Veel kinderen zijn dit niet gewend en vinden het lastig hierin hun draai te vinden,” zegt Sonja Borgsteede, psycholoog bij Buro Bloei.

Dat de overgang naar de middelbare school ook voor ouders veel impact heeft, bevestigt Sonja. “Ouders moeten hun kind gaan loslaten. Daar waar je als ouder op de basisschool regelmatig in de school aanwezig bent, kom je op de middelbare school nog nauwelijks over de drempel. Ik adviseer ouders om vertrouwen te hebben in hun kind. Je hebt het opgevoed met jouw waarden en normen. Die zijn echt niet in een paar weken verdwenen."

Tips van brugklassers voor de nieuwe lichting brugklassers:

“Blijf altijd jezelf. Je maakt op de nieuwe school echt wel nieuwe vrienden.” Merijn (13, brugklas technasium).

“Tijdens de open dag kregen we lekkere hapjes en deden we leuke proefjes, maar nu ik op deze school zit, zie ik er niets van terug. Kijk daar dus doorheen!” Sterre (13, brugklas vmbo).

“Als je veel huiswerk hebt, moet je beginnen met het vak met de strengste leraar, want die geeft het snelste straf.” Jules (13, brugklas gymnasium).

“Leg de spullen die je pas ’s middags nodig hebt in je locker. Je bent geen pakezel!” Samira (12, brugklas vmbo-t).

“Maak je niet te druk over de Cito. Als je eenmaal begint zijn je zenuwen zo weg.” Rachid (13, brugklas havo)