Archeologen in Duitsland stuiten op ’glimmend’ zwaard van 3000 jaar oud

Door Onze redactie

Ⓒ ArchäologieBüro Dr. Woidich

Nördlingen - In het Beierse Nördlingen zijn archeologen gestuit op een markante vondst: een zwaard dat leek te glimmen. Het wapen stamt uit de bronstijd en is meer dan 3000 jaar oud. Volgens de archeologen is het zwaard in een ’opvallend goede conditie’.