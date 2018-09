'Wie koopt er kaartjes voor mijn live bevalling?'

Ze stond meermalen in de schijnwerpers om controversiële uitspraken en opzienbarende acties. Het Britse 'glamourmodel' Josie Cunningham (23) werd zwaar rokend gespot terwijl ze zwanger was. De reden? Ze had net te horen gekregen dat ze een zoontje kreeg en niet het gewenste dochtertje. Ditmaal overtreft ze al haar voorgaande uitspattingen: ze geeft 4 fans de kans om haar bevalling live mee te maken.