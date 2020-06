Tien doden en 117 gewonden bij enorme ontploffing China

De overheid meldt dat gebouwen in de omgeving zijn ingestort door de kracht van de explosie. Op videobeelden is te zien dat een enorme vuurbal de lucht inschiet terwijl mensen gillen. Staatsmedia berichten dat reddingswerkers zaterdagavond (lokale tijd) nog bezig waren met het redden van mensen die onder het puin liggen.

Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekendgemaakt. In het oosten van China vielen vorig jaar nog 36 doden toen een bus na een klapband op een vrachtwagen botste. Toen raakten ook tientallen mensen gewond.

Bekijk de beelden: