Zo houd je je dieet vol op vakantie in Griekenland

De valkuil in Griekenland is het brood dat je vooraf krijgt in een restaurant, maar ook de rijst en frites die bij het hoofdgerecht geserveerd worden. Maar bedenk: je hebt altijd zelf in de hand wat je eet! Op lokale marktjes zijn verse kruiden als oregano makkelijk verkrijgbaar. Daarmee heb je snel de Griekse smaak te pakken.

Vervang rijst en pasta bijvoorbeeld door peulvruchten zoals grote witte bonen. Andere typische Griekse producten zoals feta, Griekse olijven en olijfolie als dressing, zijn prima te gebruiken. Net als de vlees- en visgerechten met veel groenten. Griekenland is een prima land om lekker koolhydraatarm te eten. Geniet van het volgende typisch Griekse gerecht dat prima op de camping te bereiden is: Souvlaki en Griekse salade met feta.

Recept: Souvlaki en Griekse salade met feta

Ingrediënten op basis van 4 personen (per portie: 5 gram KH. Met 50 gram gare peulvruchten erbij: 13 gram KH)

800 gram lamsvlees

1 krop sla

bakje olijven (het liefst Griekse)

klein potje met fetablokjes

5 snackkomkommers

stukje milde groene peper

2 rode puntpaprika’s

1 rode ui (in ringen)

2 eetlepels pijnboompitten

4 tomaten

platte peterselie

olijfolie, peper, zeezout en een citroen voor de marinade

verse of gedroogde oregano

Bereidingswijze Griekse salade

Variatie

Als variatie kun je de spiesen ook bestrooien met wat sesamzaad.

Het lamsvlees kun je vervangen door kip, tofu of vispakketjes in aluminiumfolie (de vispakketjes pas kruiden als ze gaar zijn)

Voeg voor de variatie wat witte bonen of limabonen aan je salade toe (50 gram per persoon).

Recept: Sonja voor de Poorte

Meer over Harriët Verkoelen

Harriët: "Ik ben groot aanhanger van een koolhydraatarme leefstijl. Niet alleen als het gaat om afvallen maar ook als het gaat om gewichtsbehoud en het voorkomen van een groot aantal chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten. Deze visie is zo'n 15 jaar geleden ontstaan door mijn werk als diëtist en als diabetesverpleegkundige. Ik schreef er twee boeken over. Inmiddels is dit ook aangetoond in meerdere wetenschappelijke onderzoeken.

Veel mensen hebben bijwerkingen van een verkeerd dieet. Als je alles mager - dus weinig vet - eet dan krijg je automatisch meer koolhydraten binnen. Meer koolhydraten veroorzaken juist trek, honger, zoetbehoefte of zelfs voedselhunkeringen. Daardoor zal minder calorieën eten moeilijker zijn. Meer eiwit en vet eten door een koolhydraatarme leefstijl geeft juist veel verzadiging waardoor minder calorieën eten wel lukt. Een andere bijwerking is dat koolhydraten juist moe maken. Zowel de vermoeidheid als de overmatige trek zullen bij veel mensen verdwijnen als sneeuw voor de zon bij een koolhydraatarme leefstijl."

Geïnteresseerd geraakt in meer koolhydraatarme recepten of de praktische toepassing, ook bij diabetes? Zie mijn boeken Andere gezonde voeding en mijn nieuwste Echt afvallen doe je zo. Kijk voor meer informatie op Harriëts website.