MIT annuleert college na ’woke-aanval’ op Twitter

Dorian Abbot, universitair docent geofysica aan de Universiteit van Chicago, schrijft dinsdag op een blog dat MIT hem vorige week heeft laten weten dat zijn Carlson Lecture niet doorging „om ophef te voorkomen.”

Volgens Abbot is MIT gezwicht voor een Twittercampagne van enkele studenten en alumni van de universiteit. Die wilden de les geannuleerd zien. Daarbij verwezen ze naar eerdere uitlatingen van Abbot.

Twitter

De „Twitter-bende” was boos op Abbot vanwege een opinieartikel in Newsweek, waarin hij samen met Stanford University-hoogleraar Ivan Marinovic betoogde dat het huidige diversiteitsbeleid op universiteiten, bekend als ’Diversity, Equity, and Inclusion’, het principe van gelijke behandeling juist ondermijnt.

Volgens de twee wetenschappers zou moeten worden gekozen voor ’Verdienste, Eerlijkheid en Gelijkheid’, waarbij mensen „worden behandeld als individuen en worden geëvalueerd volgens een robuust en onbevooroordeeld proces enkel gebaseerd op hun verdiensten en kwalificatie”.

Maar dat idee werd tegen hem gebruikt toen Abbot mocht komen vertellen over klimaat en het potentieel voor leven buiten de aarde. Hij vond het een ’enorme eer’. Maar toen kwam de Twitter-aanval door „een kleine groep ideologisch gedreven mensen”, aldus Abbot.

Hij vindt het treurig dat de universiteit binnen acht dagen toegaf aan de activisten. „Het feit dat zulke verhalen heel alledaags zijn geworden in Amerika, zou er niets aan moeten afdoen hoe geschokt we zijn. Dit is enorm schadelijk voor een vrije samenleving”, zegt hij onder meer tegen Fox News.

Ook het blogartikel van Abbot vliegt over sociale media en wordt veelvuldig gedeeld door academici in de VS. Het is menens, vindt Abbot. „Het feit dat MIT, een van de beste universtiteiten ter wereld, zo snel bezweek zal anderen alleen maar aanmoedigen om dezelfde tactieken te gebruiken.”

Dan maar Princeton

Het hoofd van het Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences aan MIT, professor Robert van der Hilst, zegt dat de toespraak een openbaar karakter had. „We vonden dat in de huidige situatie we geen effectief evenement konden organiseren”, aldus Van der Hilst. „Ik heb die beslissing genomen na overleg met anderen aan de faculteit en met studenten, wetende dat sommigen het zullen zien als uitholling van de academische vrijheid, een karakterisering die ik niet deel.”

De Princeton-universiteit heeft Abbot inmiddels uitgenodigd dezelfde les te laten geven op hetzelfde moment. Abbot heeft daarmee ingestemd.