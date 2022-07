Bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden steeds groter

Meer dan duizend brandweermensen proberen het vuur in Gironde onder controle te krijgen. Daarbij maken zij gebruik van onder meer blusvliegtuigen. Volgens de lokale autoriteiten zijn in de afgelopen week meer dan 12.200 mensen geëvacueerd. Onder de evacués zijn ook toeristen.

In Landiras bleef de brand zich in de nacht van vrijdag op zaterdag naar het zuidwesten verspreiden door een sterke wind. Op die plek is in totaal zo'n 6500 hectare bos verbrand. Iets westelijker, in Teste-de-Buch, is ruim 3000 hectare bos getroffen. Die brand is 's nachts niet groter geworden, maar is ook nog niet onder controle en de kans dat het vuur weer oplaait is groot.

Frankrijk heeft al wekenlang te maken met bosbranden als gevolg van droogte die wordt veroorzaakt door hoge temperaturen. Ook in Portugal, Spanje en andere Europese landen woeden bosbranden als gevolg van de hitte. De temperaturen in Europa blijven de komende dagen hoog.