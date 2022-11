Slachtoffers dodelijk ongeval Oudesluis zijn Poolse man en vrouw

De vier Polen raakten met hun auto te water na een botsing met een ander voertuig op de Grote Sloot. De bestuurder van de andere auto, een 41-jarige man uit Anna Paulowna, raakte niet gewond. Een vrachtwagenchauffeur met kraan takelde met behulp van omstanders die het water in gingen het voertuig met de Polen uit het water.

De slachtoffers werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn de Poolse man en vrouw overleden.

De politie is dringend op zoek naar een getuige in een grijze stationwagen. Hij attendeerde ter hoogte van Schagen de inzittenden van de auto die later in het water belandde erop dat de koplampen niet aan stonden.