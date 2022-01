Trump: gratie voor bestormers Capitool zodra ik weer president ben

De inmiddels 75-jarige Trump verloor in 2020 de verkiezingen van de Democraat Joe Biden. Toen op 6 januari vorig jaar de uitslag bekrachtigd werd in het Amerikaanse parlement, bestormden Trumps aanhangers het gebouw. Meerdere mensen, vooral Trump-aanhangers, kwamen daarbij om het leven en meer dan honderd agenten raakten gewond. Ruim 700 mensen zijn aangeklaagd vanwege deelname aan de bestorming.

„Nog iets dat we zullen doen - en er zijn zoveel mensen die mij hiernaar gevraagd hebben - als ik mij kandidaat stel en win, is dat we die mensen van 6 januari eerlijk zullen behandelen”, zei Trump. „We zullen ze eerlijk behandelen. En als daarvoor gratie nodig is, dan zullen we gratie verlenen. Want ze worden zo oneerlijk behandeld.”

Trump is nog steeds erg populair onder de Republikeinse achterban, maar heeft nog niet gezegd of hij zich weer kandidaat gaat stellen bij de volgende presidentsverkiezing.