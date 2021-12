Premium Het beste van De Telegraaf

Tam debat over nieuw regeerakkoord Poppetjes-spel in kabinet brandt los

Door onze parlementaire redactie Kopieer naar clipboard

Volgens SGP-leider Van der Staaij zou Rutte, als hij in de oppositie zat, gehakt hebben gemaakt van dit akkoord. Ⓒ Foto ANP/HH

Den Haag - Het grote spel om de poppetjes in het kabinet is begonnen. De kersverse formateur Rutte ontvangt vrijdag onderhandelaars van VVD, D66, CDA en CU om te bespreken wie bewindspersoon worden. Een van de grote vragen is of D66-leider Kaag plaatsneemt in de Kamer of in het kabinet.