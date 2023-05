Explosie bij woning in Hellevoetsluis, geen gewonden

In Rotterdam zijn dit jaar al ruim vijftig ontploffingen bij panden geteld. Dat zijn er nu al meer dan in heel 2022, blijkt uit cijfers van de politie. Een ontploffing bij een coffeeshop in de Witte de Withstraat in de nacht van zondag op maandag was de vijftigste. Politiechef Fred Westerbeke stelde maandagavond in Nieuwsuur dat de explosies voornamelijk te maken hebben met conflicten in het drugsmilieu. Vaak gaat het over partijen drugs die kwijt zijn, in beslag genomen of gestolen. „En wat je dan ziet: er moet afgerekend worden en dan wordt er geïntimideerd.”

Schade aan de voordeur na de explosie Ⓒ Media TV

Hij riep mensen die weten wat er speelt rondom de explosies, zich te melden. „Er zijn veel meer mensen die weten wat er gebeurt en wat er aan de hand is”, zei hij. „En door je daarin niet te melden maak je je ook medeschuldig aan het feit dat dit doorgaat.” Bij de aanslagen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van illegaal vuurwerk waar eerst vuurwapens en handgranaten werden gebruikt, ziet Westerbeke.

Voor de explosies zijn de afgelopen tijd meerdere mensen aangehouden. Twee Rotterdamse tieners die vorige week werden opgepakt op verdenking van het plaatsen van een explosief bij een pand in de Van Speykstraat in het Oude Westen in hun stad, hoorden maandag dat ze nog twee weken langer vastzitten.

Niet alleen in de Van Speykstraat, maar bijvoorbeeld ook aan de Crooswijkseweg in Crooswijk was het recent een aantal keer raak. Zo moest een week geleden een woningcomplex ontruimd worden omdat er een explosie was geweest. Niemand raakte hierbij gewond. Een dag later ging opnieuw een explosief af in de straat.

Naast de minderjarigen, werden vorige week ook andere verdachten opgepakt in onderzoeken naar explosies in de stad. Een van hen, een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, mocht van de rechter-commissaris weer op vrije voeten komen. Het OM gaat tegen deze beslissing in beroep. Twee andere verdachten die dit weekend zijn opgepakt, een 21-jarige man uit Rotterdam en een 26-jarige man uit Amsterdam, zijn nog niet voorgeleid.