Gewonde na steekpartij bij azc in Winterswijk

Omdat het geen dodelijk incident is, wordt er in de avonduren verder ’geen woordvoering over gedaan’. „Het onderzoek loopt.” Meerdere ambulances kwamen ter plaatse bij het opvangcentrum aan de Amstelstraat.

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) bevestigt het incident eveneens, maar kan verder ook nog weinig zeggen over wat er precies gebeurd is. „Twee mannen hadden ruzie met elkaar”, vertelt een COA-zegsman. „Verder doet de politie onderzoek en is het afwachten wat er precies is gebeurd.”

