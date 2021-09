Man aangehouden na steekpartij bij azc in Winterswijk

De 32-jarige man ligt „in slechte toestand” in het ziekenhuis, aldus de politie. De verdachte is volgens de politie meteen na het incident aangehouden. Wat er precies is gebeurd, kan nog niet worden gezegd. „De toedracht onderzoeken we nog”, aldus een woordvoerder.

Meerdere ambulances kwamen vrijdag ter plaatse bij het opvangcentrum aan de Amstelstraat.

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) kon vrijdag nog weinig zeggen over wat er precies was gebeurd. „Twee mannen hadden ruzie met elkaar”, vertelt een COA-zegsman. „Verder doet de politie onderzoek en is het afwachten wat er precies is gebeurd.”