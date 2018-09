Gesteggel om jaargangen

Ook komt het nogal eens voor dat uitstekende wijnjaren in de schaduw staan van mindere jaargangen, die uit marketingoverwegingen op handen worden gedragen.

Een goed voorbeeld is het alom bewierookte 2000. Het millenniumjaar werd op voorhand als geweldig omschreven en daarvan werd 2001 de dupe. Vooral de Amerikaanse wijngoeroe Robert Parker en het invloedrijke wijnblad Wine Spectator gaven 2001 een veel lagere beoordeling dan 2000. En de rest van de wijnwereld volgde braaf.

Zo herinner ik me een bekende sommelier die tijdens een proeverij een paar jaar geleden 2001 laatdunkend afdeed als 'een klein jaartje'. O, wat had die het mis (net als Robert Parker, die inmiddels zijn fout heeft toegegeven).

De wijn in kwestie die de sommelier moest beoordelen was Château Pichon-Longueville Baron 2001, een 'super second' uit Pauillac. Ik zie nog het verontwaardigde hoofd van kasteelheer Christian Seely, die de fles had meegebracht. 'Maar 2001 is helemaal geen klein jaartje', sputterde hij voorzichtig tegen. 'Daarover zijn alle serieuze wijnkenners het nu toch wel eens?' Met rood hoofd deed de sommelier het zwijgen.

Inderdaad zijn veel bordeaux grand cru's uit 2001 superieur aan 2000 en ook veel langer houdbaar. Misschien is het zelfs de meest onderschatte jaargang van na de oorlog. Wij bewaren in ieder geval een geweldige herinnering aan de 'Pichon Baron' die toen ter tafel kwam. Een gedachtenis die weer opkwam toen de postbode met een fles Cap Royal (€10,99, Gall & Gall) kwam aanzetten.

Cap Royal wordt gemaakt door het team van 'Pichon Baron'. Een blend van merlot en cabernet sauvignon. Hoewel uiteraard de diepte en complexiteit van de 2e grand cru ontbreekt, is de stijl goed herkenbaar. Een heerlijke lunch-bordeaux zouden de Britten zeggen. En dan ook nog eens uit de bewierookte jaargang 2010.