Ook gevangenbewaarder sneller getest op coronavirus

In Nederland werden tot voor kort betrekkelijk weinig coronatests uitgevoerd, maar dat is sinds vorige week veranderd. Sindsdien kunnen artsen ook zorgpersoneel testen dat niet in een ziekenhuis werkt. Met ingang van deze week geldt dat ook voor mensen in het gevangeniswezen, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Gedetineerden en bewaarders houden hun hart vast nu het virus ook in gevangenissen en klinieken de kop opsteekt. Een uitbraak is daar moeilijk te bestrijden. Dat gedetineerden niet op verlof mogen of bezoek mogen ontvangen en ook wat van hun bewegingsvrijheid hebben moeten inleveren, valt hier en daar ook slecht. In Lelystad kwam afgelopen weekend een aantal gevangenen in verzet.

Een van de redenen voor Nederland om relatief weinig te testen was de schaarse testcapaciteit. Sinds een paar weken zijn er volgens het kabinet flink wat laboratoria bijgekomen en is ook het voortdurend dreigende tekort aan materialen minder nijpend.

Bij drie gedetineerden is het virus vastgesteld, zegt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in actualiteitenprogramma EenVandaag. Ook vijf tbs’ers hebben het opgelopen.