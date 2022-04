Minister eist opstappen omstreden schoolbestuurder

Schoolbestuurder Van Denderen en zijn groep van acht scholen verspreid over het hele land, die adverteren met elementen als kleine klassen, ’goede sfeer’, en weinig huiswerk, liggen al geruime tijd onder vuur. In maart deed de Inspectie aangifte tegen Van Denderen, vanwege het vermoeden van strafbare feiten.

Wiersma is de handelswijze van de SvPO-bestuurder spuugzat. Van Denderen ’is drukker met rechtszaken voeren dan met goed onderwijs’, aldus de minister.

Zwaar middel

Met een zogenoemde aanwijzing eist Wiersma dat Van Denderen opstapt en een nieuw bestuur laat installeren. Een aanwijzing is een zwaar middel, het wordt zelden ingezet. Financieel wanbeheer is de reden voor de aanwijzing. Ook zijn er zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. „Wij geven geld aan scholen voor goed onderwijs”, zegt Wiersma in gesprek met De Telegraaf. „Die bestuurder is niet voor het eerst in opspraak, dit speelt al jarenlang. Hij voert ook al jarenlang rechtszaak na rechtszaak. Hij verwaarloost hier gewoon zijn werk. Op een gegeven moment moet je kunnen zeggen: nu is de maat vol. Dan moeten we zorgen dat deze man ontslagen wordt.”

Van Denderen probeerde eerder via de rechter de publicatie van een nieuw Inspectierapport over zijn school te stoppen. Vrijdag kreeg hij nul op het rekest: de rechter oordeelde dat de acht rapporten, waarin financieel wanbeheer wordt vastgesteld, toch openbaar mochten worden.

Miljoenen uitgegeven aan schoolgebouwen

Uit de Inspectierapporten blijkt dat er sprake is van dubieuze financiële constructies. Zo is er 22,5 miljoen euro uitgegeven aan zaken waar onderwijsgeld niet voor bedoeld is. Een groot gedeelte van dat bedrag is geïnvesteerd in schoolgebouwen die eigendom zijn van stichtingen die door Van Denderen zelf worden beheerd. Ook is zo’n 2,2 miljoen aan ouderbijdragen uitgegeven aan gebouwen die niet (meer) van de schoolbesturen zijn. De administratie van de SvPO is bovendien niet op orde en scholen konden hun rekeningen niet meer betalen.

Ook met de kwaliteit van de scholen is het slecht gesteld: drie van de acht scholen – de groep van Van Denderen heeft scholen in onder meer Utrecht, Amsterdam en Hoorn – krijgen het oordeel ’zeer zwak’, en ook de rest van de scholen moet op onderdelen de kwaliteit verbeteren. In Utrecht dreigt zelfs algehele sluiting van de SvPO-school: als de situatie daar niet snel verbetert, stopt Wiersma vanaf volgend jaar de gehele bekostiging van de school.

Onderwijs onder de maat

Het frustreert de bewindsman dat scholen lang weg kunnen komen met het bieden van slecht onderwijs. „Je kan hier als school heel lang door het ijs zakken voordat wij zeggen: het is klaar. Het irriteert mij dat scholen jarenlang achter elkaar slecht beoordeeld worden. Daarbij weet je eigenlijk dat ze jarenlang onder de maat onderwijs geven aan leerlingen.” De nieuwbakken minister is naar eigen zeggen dan ook van plan om daar sneller tegen op te treden. „Het gaat ten koste van kinderen. En vooral bij kinderen die jong zijn, is dat is nogal wat.”

Wat de SvPO betreft is het geduld van Wiersma hoe dan ook op. „Elke ouder die dat ziet denkt natuurlijk: hallo, wanneer gaan ze een keer wat doen? En we doen ook wel wat, maar het is elke keer hopen dat ze het zelf verbeteren. Maar op een gegeven moment is je hoop op, en dan is mijn geduld op en dan is het klaar voor zo’n school en dan moet je alles doen om die leerlingen te helpen.”

Wiersma hoopt dat de scholengroep van de SvPO onder de vlag van een nieuw bestuur verder kan, zonder te hoeven sluiten. Maar uitgesloten is het ook niet. „Dat is natuurlijk diep falen, als dat nodig zou zijn. Maar als we nooit bereid zijn om ergens de stekker uit te trekken dan accepteren we stilzwijgend slecht onderwijs. En dat ga ik niet over mijn kant laten gaan.”