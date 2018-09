Seks ver van bed 50-plusser

Bijna de helft van de 50-plussers geeft aan in bed last te hebben van het ouder wordende lichaam. Mannen hebben bijvoorbeeld vaak erectieproblemen en een derde van de vrouwen geeft aan zich stram en stijf te voelen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Plus Magazine in samenwerking met kenniscentrum seksualiteit Rutgers WPF onder ruim 1300 Nederlanders boven de vijftig jaar dat vandaag verschijnt. Daarbij is vooral gekeken in hoeverre leeftijd en ziektes het seksleven beïnvloeden als we ouder worden. De helft van de ondervraagden heeft meer dan veertig jaar een relatie en tien procent langer dan vijftig jaar.

---Alles over lust en de overgang---

Verrassend

De 50-plussers met een partner gaan in elk geval minstens één per week nog samen onder de wol en een derde van de ondervraagden geeft zijn of haar seksleven een 8 of hoger. Vooral mannen zijn tevreden: maar liefst 90 procent voelt zich naakt op zijn gemak, tegenover 60 procent van de vrouwen. „Dat is een verrassend hoge uitkomst”, stelt Liesbeth Woertman, hoogleraar psychologie aan de Universiteit Utrecht.

Seks blijkt voorts prima bespreekbaar onder de vijftigplussers. Zeventig procent van de stellen voelt zich vrij om met hun partner over seks te praten. Toch praat nog tien procent alleen erover als ze in bed liggen en nooit daarbuiten.

---Meer pret in bed---

Maar ’goede seks’ is niet voor iedereen vanzelfsprekend omdat het lichaam niet meer altijd doet wat het hoofd wil. „Dan worden de 50-plussers creatief. Ze kiezen andere houdingen, praten over de problemen met hun partner of vragen een arts om hulp. Seks kan dus leuk blijven, ook al moet het anders door leeftijd of ziekte”, concludeert Ineke Mouthaan van Rutgers WPF.

Hoe zit dat bij jullie? Merken jullie ook dat het na een bepaalde leeftijd gewoon niet meer gebeurt? Of doe je er alles aan om het spannend te houden in de slaapkamer (en je relatie)? Praat met ons mee!