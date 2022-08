Heel zielig: volledig uitgemergelde husky in beslag genomen

Via een tip werd de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) op de hoogte gebracht van het verwaarloosde dier. De eigenaar is toen meerdere malen gewaarschuwd om naar de dierenarts te gaan, maar gaf daar niet meteen gehoor aan.

Ⓒ De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)

Uiteindelijk is het baasje toch gegaan. Uit een gezondheidsonderzoek bleek dat het beestje er zeer ernstig aan toe was. Het dier is in overleg toch in beslag genomen.

Infuus

Het gaat al iets beter met de husky. „Al na twee dagen aan een infuus en flinke hoeveelheden gezonde voeding was de viervoeter ruim vijf kilo aangekomen”, aldus de LID.

De hond wordt verzorgd in een opvanglocatie.