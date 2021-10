Onrust bij GL-jongeren: tweede bestuurslid in korte tijd vertrekt

Dat schrijft hij in een nieuwsbrief van de GL-jongeren. „Een bestuursfunctie bekleden is niet niks en af en toe hebben er zich situaties afgespeeld waardoor ik mij als penningmeester onzeker, onveilig en niet gewaardeerd voelde door de leden”, legt Claassen zijn voortijdige vertrek uit.

Hij meldt daarnaast dat zijn ’bestuursjaar niet heel soepel is verlopen tot nu toe’, spreekt over ’zaken’ die zijn ’voorgevallen’ en ’moeilijke besluiten’ die zijn genomen. En hij had het idee dat er een ’bepaald beeld’ bestond over het bestuur waardoor hij het gevoel had dat hij ’vervelend benaderd werd door leden, nog voor ik iets gedaan had of iets voor ze kon betekenen’.

Claassen vindt ook dat hij bij de GL-jongeren niet kon praten over ’bepaalde onderwerpen/levensovertuigingen’: „Juist bij een inclusieve vereniging als Dwars zou dit niet het geval moeten zijn. Toch vind ik het voorgevallen dat binnen Dwars bepaalde bevolkingsgroepen volledig worden weggezet, een bevolkingsgroep waar ik mijzelf toe reken.” Om welke groep dat precies gaat, wordt uit zijn mail niet duidelijk. Claassen is donderdagmiddag benaderd voor een verdere toelichting over zijn vertrek, maar heeft daar nog niet op gereageerd.

’Een bestuursjaar is heftig’

Ook Dwars-voorzitter Hiske Scholtens wil tegen De Telegraaf niet dieper ingaan op de redenen van Claassens vertrek. Ze zegt: „Als je tijdens bestuursjaar merkt dat je minder binding hebt dan je hoopte, krijg je er steeds minder zin in. Zo’n bestuursjaar is altijd heftig. Het is niet niks. Je krijgt er soms weinig voor terug.”

Het is de tweede keer in twee maanden tijd dat de GL-jongeren een bestuurslid zien vertrekken. Eerder vertrok secretaris Frank Lemmers, waarbij de indruk ontstond dat zijn vertrek niet geheel vrijwillig was en de veiligheid binnen de vereniging een rol speelde. Het bestuur meldde destijds dat het ’niet was gelukt’ om met Lemmers ’tot een oplossing te komen’.

Zonder te melden wat er precies was gebeurd, leek het om een heftige situatie te gaan. „Deze situatie sleept zich voort, en liep uit de hand ondanks onze pogingen daar rustig mee om te gaan. Dat is heel zwaar voor het mentale welzijn van onze bestuursleden en op ons vermogen om nog door te gaan met ons normale werk als bestuurslid”, schreef het bestuur destijds, dat eraan toevoegde dat het ’erom gaat dat Dwars veilig en functioneel blijft’.

Volgens Dwars-voorzitter Scholtens gaat het in de twee zaken om ’heel andere situaties’. Zij wil ’niet verder ingaan’ op de redenen van het vertrek van Lemmers.