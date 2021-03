Britse minister: nog te vroeg om zomervakantie te boeken

Ben Wallace. Ⓒ via REUTERS

LONDEN - Het is nog te vroeg voor Britten om een zomervakantie in het buitenland te boeken, waarschuwt de Britse minister van Defensie Ben Wallace. Momenteel zijn vakanties in het buitenland volledig verboden. Dat verbod wordt op zijn vroegst op 17 mei opgeheven, maar het kan ook later worden. „Ik heb mijn vakantie nog niet geboekt. Dat zou prematuur zijn”, zei Wallace in een interview met de BBC.