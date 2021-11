Meisje komt om door aanrijding met vrachtwagen in Amsterdam

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Robby Hiel

Amsterdam - Door een ongeval met een vrachtwagen in Amsterdam-Zuid is maandag een kind om het leven gekomen. Het meisje, van wie de leeftijd niet bekend is gemaakt, zat achterop een fiets op de Amstelveensweg toen ze werd aangereden. Ze stierf in het ziekenhuis aan haar verwondingen.