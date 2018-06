Smaakmakers: Kip in een eierjas

Wat: kip in een eierjas

Waarom: omdat Pasen niet compleet is zonder kip en ei op tafel.

Hoe: Snij 600 g kipfilet in lange repen. Splits 2 eieren in eiwit en eigeel. Bewaar de dooiers in een koelkastdoosjes in de koelkast. Klop de eiwitten in een kom stijf met zout en peper naar smaak. Voeg op het laatst 2 el gezeefde maïzena en 2 el sesamzaad (luchtig scheppen) toe. Dompel hier de kipreepjes in. Verwarm intussen 3 dl zonnebloemolie in een wok of een pas. Bak de kip goudbruin en gaar en laat even uitlekken op keukepnpapier. lekker met een pittige rode saus.

Tip van www.eiloveyou.nl.

