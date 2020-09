Turkse justitie laat weer tientallen advocaten oppakken

De Turkse autoriteiten houden Gülen en zijn aanhangers verantwoordelijk voor een mislukte staatsgreep in 2016, waarbij ruim 250 doden vielen. De invloedrijke geestelijke leeft zelf in ballingschap in de Verenigde Staten. Hij ontkent betrokken te zijn geweest bij de couppoging tegen de regering van president Erdogan.

Sinds de mislukte staatsgreep zijn tienduizenden mensen ontslagen of opgepakt. Aanklagers in Ankara gaven vorige week ook al opdracht tot de aanhouding van tientallen advocaten. Die zouden „onder het mom van hun advocatenwerk” hebben geprobeerd de organisatie van Gülen te helpen.

De arrestatiebevelen tegen juristen hebben geleid tot internationale kritiek. „Advocaten zouden nooit opgepakt of bestraft moeten worden omdat ze hun cliënten vertegenwoordigen”, zei een bestuurder van de Internationale Commissie van Juristen vorige week.