’Nederlands meisje (9) neergestoken in Göteborg’

Politie in actie. Ⓒ Anders Ylander

Göteborg - In het centrum van de Zweedse stad Göteborg is op klaarlichte dag een 9-jarig meisje neergestoken. Zij zou in haar buik zijn gestoken en inmiddels in een stabiele conditie in het ziekenhuis liggen. Het zou gaan om een Nederlands meisje uit Amsterdam dat in Zweden op familiebezoek was. Dat laat een vriend van de familie van het meisje weten aan De Telegraaf.