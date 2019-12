’Man (60) poogt ruzie te sussen, eindigt in coma’

Dat schrijft AT5. Volgens de zender ligt het slachtoffer nog op de intensive care.

De man zag dat twee heren ruzie hadden met een echtpaar. Volgens de schoonzoon is die ruzie uit de hand gelopen en werden er rake klappen uitgedeeld. De man besloot tussen beide partijen te springen.

’Niet meer bijgekomen’

Volgens de stadszender heeft het echtpaar geprobeerd te vluchten van de twee mannen door snel achteruit te rijden. Juist op dat moment trekt een van de heren de deur bij de bijrijdersstoel open en loopt het slachtoffer richting diezelfde auto. De man stoot zijn voorhoofd tegen de deur, raakt bewusteloos en valt op zijn achterhoofd: „Hij is niet meer bijgekomen,” aldus de schoonzoon in gesprek met AT5.

De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij ligt op de IC en wordt kunstmatig in coma gehouden. Het slachtoffer zou meerdere bloedingen in zijn hoofd hebben en een schedelbasisfractuur hebben opgelopen.

Zoektocht naar man

De man die de deur van de auto opentrok is nog voortvluchtig. De politie is naar hem op zoek.

Het echtpaar dat in de auto zat was vrijdag aangehouden door de politie. Zij zijn inmiddels, in overleg met het Openbaar Ministerie, vrijgelaten.